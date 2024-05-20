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АСПІРАТОР НАЗАЛЬНИЙ "BABY TEAM" 7003 з трубкою, №1 - Львів (557498) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Swiss pharmacy
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
288,09 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
324,75
Економія: -9,74 грн
315,01 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 17
Всього: упаковка (1)
286,00
Економія: -27,40 грн
258,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
286,00
Економія: -27,40 грн
258,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
272,58 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 70
Всього: упаковка (1)
278,84 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 84-А
Всього: упаковка (1)
261,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Патона, 37
Всього: упаковка (2)
286,00
Економія: -27,40 грн
258,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 92-Г
Всього: упаковка (2)
286,00
Економія: -27,40 грн
258,60 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Винники, вул. Галицька, 18
Всього: упаковка (1)
287,55 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 68
Всього: упаковка (5)
286,00
Економія: -27,40 грн
258,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
Всього: упаковка (1)
284,07 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жидачів, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
286,25 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мостиська, вул. Гайдамацька, 4
Всього: упаковка (4)
286,00
Економія: -27,40 грн
258,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 2
Всього: упаковка (1)
286,37 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 66/1
Всього: упаковка (1)
286,21 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Всього: упаковка (2)
324,75
Економія: -9,74 грн
315,01 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Шептицького, 16/1
Всього: упаковка (1)
286,00
Економія: -27,40 грн
258,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Лесі Українки, 14
Всього: упаковка (1)
285,57 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Всього: упаковка (1)
261,90 грн