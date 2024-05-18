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АСПІРАТОР НАЗАЛЬНИЙ "BABY TEAM" 7003 з трубкою, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (557498) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (1)
286,00
Економія: -27,40 грн
258,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
164,34 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Всього: упаковка (2)
273,07 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 97-А
Всього: упаковка (2)
285,25 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
Всього: упаковка (1)
261,90 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
286,00
Економія: -27,40 грн
258,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (7)
285,71 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Всього: упаковка (1)
261,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 13
Всього: упаковка (1)
286,34 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (1)
286,79 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
Всього: упаковка (1)
261,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Грушевського Михайла, 60/4
Всього: упаковка (1)
285,15 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (3)
286,00
Економія: -27,40 грн
258,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (2)
278,30 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7
Всього: упаковка (1)
286,00
Економія: -27,40 грн
258,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
278,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Харківська / Яворницького Дмитра, 2/44
Всього: упаковка (1)
287,75 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 105
Всього: упаковка (1)
261,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 34-Б
Всього: упаковка (1)
261,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 99
Всього: упаковка (1)
283,85 грн