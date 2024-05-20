Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено

В інших містах:

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 10:00 Графік роботи Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1 Всього: упаковка (2) 1377,05 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2 Всього: упаковка (2) 1417,20 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А Всього: упаковка (2) 1139,44 Економія: -35,44 грн 1104,00 грн Забронювати

Аптека оптових цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г Всього: упаковка (1) 1429,09 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5 Всього: упаковка (2) 1324,80 грн Забронювати

Віталюкс Детальніше Зачинено Відчиняється о 10:00 Графік роботи Київ, вул. Велика Васильківська, 72 Всього: упаковка (4) 1170,24 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2 Всього: упаковка (2) 1333,16 грн Забронювати

Віталюкс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18 Всього: упаковка (4) 1170,24 грн Забронювати

Аптекар Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Бровари, вул. Київська, 316 Всього: упаковка (3) 1314,45 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Харків, пл. Конституції, 1 Всього: упаковка (1) 1337,66 грн Забронювати

Перша аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Харків, пл. Конституції, 20 Всього: упаковка (1) 1430,39 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А Всього: упаковка (2) 1332,46 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Харків, вул. Сумська, 23/34 Всього: упаковка (1) 1323,22 грн Забронювати

Аптека оптових цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69 Всього: упаковка (2) 1325,45 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Харків, вул. Сковороди Григорія, 74 Всього: упаковка (2) 1330,39 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Луцьк, просп. Соборності, 43 Всього: упаковка (1) 1381,78 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Львів, пл. Міцкевича, 6/7 Всього: упаковка (6) 1419,00 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Львів, вул. Шевченка Тараса, 17 Всього: упаковка (1) 1419,00 грн Забронювати