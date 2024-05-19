АЕРОЗОЛЬНИЙ РЕПЕЛЕНТНИЙ ЗАСІБ "STOP EXTREME" 150 мл - Київ (666935) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 198 аптеках
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Київ, пл. Незалежності, 1
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Київ, вул. Хрещатик, 16-А
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Київ, вул. Велика Васильківська, 17
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
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Київ, вул. Січових Стрільців, 21
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Київ, вул. Велика Васильківська, 44
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
Віталюкс
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Київ, узвіз Кловський, 14/24
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Аптекар
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Віталюкс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Павлівська, 17
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Печерська, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 3