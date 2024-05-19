АЕРОЗОЛЬНИЙ РЕПЕЛЕНТНИЙ ЗАСІБ "STOP EXTREME" 150 мл - Харків (666935) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 21 аптеці
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Харків, вул. Сумська, 69
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Харків, просп. Гагаріна, 84
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
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Харків, вул. Отакара Яроша, 21
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Харків, вул. 23-го Серпня, 43
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Харків, вул. Золочівська, 27
Мед-сервіс
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Харків, вул. Проскури Академіка, 3-В
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Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
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Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Мед-сервіс
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Харків, вул. Героїв Праці, 17
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Харків, шосе Салтівське, 262-А
Мед-сервіс
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Харків, просп. Ювілейний, 94-А
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Харків, просп. Ювілейний, 89
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Харків, вул. Роднікова (Московський), 9-А
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 73-В
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
Мед-сервіс
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Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
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Харків, просп. Альошина Архітектора, 5