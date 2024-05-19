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EMOFORM GUM CARE ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ ПОРОЖНИНИ РОТА 400 мл - Львів (812200) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (2)
751,77 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: упаковка (2)
745,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Сверстюка Євгена, 1
Всього: упаковка (2)
746,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Всього: упаковка (2)
746,47 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 192-Д
Всього: упаковка (2)
745,59 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Бандери Степана, 1
Всього: упаковка (2)
745,29 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 25
Всього: упаковка (2)
744,22 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
777,00
Економія: -23,31 грн
753,69 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (2)
582,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 77
Всього: упаковка (2)
752,95 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ворзель, вул. Європейська, 10
Всього: упаковка (2)
743,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 105/7
Всього: упаковка (1)
744,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Львівська, 1-А
Всього: упаковка (2)
750,54 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 27
Всього: упаковка (2)
862,91 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Лесі Українки, 25
Всього: упаковка (1)
743,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 14-А
Всього: упаковка (2)
750,62 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Яблунева, 13-Б
Всього: упаковка (2)
745,45 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новосілки, вул. Приміська, 26
Всього: упаковка (1)
757,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гарматна, 39-В
Всього: упаковка (2)
748,09 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Лятошинського, 18-Б
Всього: упаковка (2)
658,26 грн