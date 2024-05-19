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EMOFORM GUM CARE ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ ПОРОЖНИНИ РОТА 400 мл - Київ (812200) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (1)
658,26 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (2)
744,78 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, просп. Бандери Степана, 10-Б
Всього: упаковка (1)
582,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 4
Всього: упаковка (1)
658,26 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 30
Всього: упаковка (1)
751,14 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: упаковка (2)
582,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 5/7
Всього: упаковка (2)
749,58 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гарматна, 39-В
Всього: упаковка (2)
748,09 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (1)
691,17 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 41-К
Всього: упаковка (1)
747,67 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Центральна, 21-Б
Всього: упаковка (1)
745,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврухіна, 9
Всього: упаковка (1)
743,37 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лятошинського, 18-Б
Всього: упаковка (2)
658,26 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (1)
750,77 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 75/2
Всього: упаковка (2)
747,14 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 80
Всього: упаковка (1)
708,52 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 14-А
Всього: упаковка (2)
750,62 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Яблунева, 13-Б
Всього: упаковка (2)
745,45 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Лесі Українки, 25
Всього: упаковка (1)
743,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новосілки, вул. Приміська, 26
Всього: упаковка (1)
757,00 грн