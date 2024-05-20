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БАТТЕР КАКАО ОЛІЯ КОСМЕТИЧНА 30 мл - Львів (755349) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (1)
83,24
Економія: -13,29 грн
69,95 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
Всього: упаковка (1)
81,26
Економія: -10,37 грн
70,89 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 8
Всього: упаковка (1)
76,06
Економія: -2,42 грн
73,64 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тулузи, 3-Б
Всього: упаковка (1)
87,51
Економія: -8,62 грн
78,89 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 1
Всього: упаковка (1)
72,42
Економія: -2,30 грн
70,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 22
Всього: упаковка (1)
88,13
Економія: -8,98 грн
79,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (1)
73,32
Економія: -3,20 грн
70,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (1)
72,05
Економія: -3,06 грн
68,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 2-Д
Всього: упаковка (1)
76,39
Економія: -7,50 грн
68,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (1)
87,62
Економія: -6,85 грн
80,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 36-А
Всього: упаковка (1)
76,34
Економія: -4,52 грн
71,82 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Каменська, 120
Всього: упаковка (1)
73,75
Економія: -4,76 грн
68,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
Всього: упаковка (1)
72,64
Економія: -2,52 грн
70,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
Всього: упаковка (1)
82,50
Економія: -12,78 грн
69,72 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Терещенківська, 22-А
Всього: упаковка (1)
77,77
Економія: -4,50 грн
73,27 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Б
Всього: упаковка (1)
79,66
Економія: -8,00 грн
71,66 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
75,45
Економія: -4,01 грн
71,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
78,76 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом