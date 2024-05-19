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БАТТЕР КАКАО ОЛІЯ КОСМЕТИЧНА 30 мл - Харків (755349) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
78,76 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Терещенківська, 22-А
Всього: упаковка (1)
77,15
Економія: -3,88 грн
73,27 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Б
Всього: упаковка (1)
80,01
Економія: -8,35 грн
71,66 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
76,33
Економія: -4,89 грн
71,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
Всього: упаковка (1)
73,88
Економія: -3,76 грн
70,12 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Каменська, 120
Всього: упаковка (1)
71,75
Економія: -2,76 грн
68,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 36-А
Всього: упаковка (1)
75,50
Економія: -3,68 грн
71,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (1)
89,33
Економія: -8,56 грн
80,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 2-Д
Всього: упаковка (1)
76,81
Економія: -7,92 грн
68,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (1)
71,96
Економія: -2,97 грн
68,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (1)
73,53
Економія: -3,41 грн
70,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 22
Всього: упаковка (1)
89,03
Економія: -9,88 грн
79,15 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 1
Всього: упаковка (1)
73,86
Економія: -3,74 грн
70,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тулузи, 3-Б
Всього: упаковка (1)
86,93
Економія: -8,04 грн
78,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
Всього: упаковка (1)
81,09
Економія: -11,37 грн
69,72 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 8
Всього: упаковка (1)
77,27
Економія: -3,63 грн
73,64 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
Всього: упаковка (1)
83,09
Економія: -12,20 грн
70,89 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (1)
80,60
Економія: -10,65 грн
69,95 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом