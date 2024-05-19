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Ivatherm Ivahidra+ інтенсивний бальзам для відновлення ліпідів 400 мл - Львів (814261) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
925,92 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
1250,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
935,15 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Франка Івана, 8
Всього: упаковка (1)
935,15 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (1)
1239,81 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-К
Всього: упаковка (1)
935,15 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Суботівська, 2-А
Всього: упаковка (1)
925,92 грн
В інших містах:
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Давидів, вул. Галицька, 13-Б
Всього: упаковка (1)
1179,63 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Тернопіль, вул. Шептицького, 2
Всього: упаковка (1)
1117,05 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9
Всього: упаковка (1)
1117,05 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, просп. Злуки, 8
Всього: упаковка (1)
1117,05 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (1)
1117,05 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Бучач, вул. Галицька, 31-Г
Всього: упаковка (1)
1117,05 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Луцьк, вул. Липинського, 7
Всього: упаковка (1)
1250,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 16
Всього: упаковка (1)
1250,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (1)
1117,05 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (2)
1250,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: упаковка (1)
1250,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (1)
1250,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
Всього: упаковка (1)
1250,00 грн