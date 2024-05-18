Ivatherm Ivahidra+ інтенсивний бальзам для відновлення ліпідів 400 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (814261) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
В інших містах:
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Слобожанське, вул. Володимирська, 1
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Кропивницький, вул. Героїв України, 6/13
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Бровари, вул. Олімпійська, 4
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ходосівка, вул. Березова, 2
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Бровари, вул. Київська, 316
Віталюкс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 9
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Привокзальна, 32-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 16/2
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6-Д
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Київ, вул. Німанська, 6
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 12
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Лаврухіна, 4