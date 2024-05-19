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Ivatherm Toleriskin заспокійливий зволожуючий крем 50 мл для всіх типів чутливої шкіри - Київ (814283) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
882,86 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
1030,24 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
881,58 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
877,43 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Всього: упаковка (1)
990,00 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
990,00 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
Всього: упаковка (1)
990,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (1)
990,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
729,07 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
881,36 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
897,34 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бандери Степана, 26-В
Всього: упаковка (1)
990,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
Всього: упаковка (1)
877,53 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 138
Всього: упаковка (1)
886,11 грн
Аптека вашої сім'ї
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Б
Всього: упаковка (1)
990,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
889,32 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (1)
886,04 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (1)
990,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (2)
1038,31 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 34
Всього: упаковка (2)
885,02 грн