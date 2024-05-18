Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяАнтивікова косметикаIvatherm GlykoLift ліфтинг сироваткаЦіни в аптеках

Ivatherm GlykoLift ліфтинг сироватка 30 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (814259) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
1341,78 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
1341,78 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
1344,96 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
1339,16 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
1342,74 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (2)
1333,68 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
1340,36 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (4)
1335,62 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
1335,49 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
1339,42 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (2)
1339,10 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (2)
1335,49 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Героїв Праці, 9
Всього: упаковка (2)
1336,96 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (4)
1330,59 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Іллінська, 2
Всього: упаковка (2)
1333,47 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (2)
1343,30 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
Всього: упаковка (1)
1339,51 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (2)
1344,87 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
1344,22 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Всього: упаковка (2)
1337,09 грн