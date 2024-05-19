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Ivatherm Cicaderm засіб для відновлення шкіри 40 мл з екстрактом мімози - Київ (814284) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
470,21 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
555,64 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
473,02 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
473,94 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
530,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
387,79 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
476,21 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (1)
530,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (2)
469,77 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
Всього: упаковка (1)
469,89 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 138
Всього: упаковка (1)
472,38 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (2)
475,41 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: упаковка (1)
530,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (1)
469,61 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (2)
555,18 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 34
Всього: упаковка (2)
472,87 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (2)
471,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 45
Всього: упаковка (1)
530,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Центральна, 21-Б
Всього: упаковка (2)
479,08 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 56/2
Всього: упаковка (1)
474,41 грн