Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за ділянкою навколо очейIvatherm Aquafil Hydra Complex гель-контур для шкіри навколо очейЦіни в аптеках

Ivatherm Aquafil Hydra Complex гель-контур для шкіри навколо очей 15 мл - Київ (814286) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 54 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
817,98 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
815,40 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
812,34 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
700,66 грн
Аптекар
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Всього: упаковка (2)
780,00 грн
Аптекар
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
Всього: упаковка (2)
780,00 грн
Віталюкс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
780,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
780,00 грн
Аптекар
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
Всього: упаковка (1)
780,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
780,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
809,17 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
697,86 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
691,49 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (2)
812,13 грн
Аптекар
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бандери Степана, 26-В
Всього: упаковка (1)
780,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
Всього: упаковка (2)
696,59 грн
Аптекар
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Німанська, 6
Всього: упаковка (1)
780,00 грн
Аптека вашої сім'ї
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Б
Всього: упаковка (2)
780,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (2)
695,93 грн
Аптекар
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Київ, просп. Голосіївський, 15
Всього: упаковка (1)
780,00 грн