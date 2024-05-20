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Алксоїд (полімеризований екстракт алергену) суспензія для підшкірного введення 10000 ТО/мл флакон B 2.5 мл з екстрактом алергенів шерсті кота, №1 - Одеса (814666) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Кропивницький, вул. Коваленка Юрія, 2-А
Всього: упаковка (10)
11900,00 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Бідного Олександра, 7-А
Всього: упаковка (7)
11900,00 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 152/1
Всього: упаковка (3)
11900,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом