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АСВЕМІН СУПОЗИТОРІЇ З РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ супозиторії, №10 - Київ (802316) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 351 аптеці
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (162)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
386,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
357,48 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
434,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
324,97 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10)
437,05 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
489,99
Економія: -125,50 грн
364,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
324,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
450,13
Економія: -65,64 грн
384,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
461,08
Економія: -80,00 грн
381,08 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
427,99
Економія: -63,50 грн
364,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (162)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
386,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (162)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
386,10 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
482,60
Економія: -14,48 грн
468,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (162)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
386,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21
Всього: упаковка (2)
518,40
Економія: -121,90 грн
396,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (1)
357,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
447,74
Економія: -63,00 грн
384,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
406,21
Економія: -25,31 грн
380,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (162)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
386,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (162)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
386,10 грн