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Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 1
152.9 км
Бглау краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Laboratorio Edol - Produtos Farmaceuticos, S.A.
303,80
Економія при броні:
-0,50 грн
303,30
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
157.6 км
Бглау краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Laboratorio Edol - Produtos Farmaceuticos, S.A.
292,00
Економія при броні:
-29,00 грн
263,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Березнегувате, пл. Соборно-Миколаївська, 2
388.8 км
Бглау краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Laboratorio Edol - Produtos Farmaceuticos, S.A.
211,12
Економія при броні:
-41,32 грн
169,80
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Київська, 174
434.1 км
Бглау краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Laboratorio Edol - Produtos Farmaceuticos, S.A.
238,80
Економія при броні:
-44,70 грн
194,10
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 6
443.1 км
Бглау краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Laboratorio Edol - Produtos Farmaceuticos, S.A.
234,16
Економія при броні:
-40,06 грн
194,10
грн
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