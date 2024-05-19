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NOW FOODS 5-ГІДРОКСІ L-ТРИПТОФАН (5-HTP) капсули 50 мг, №30 - Харків (790162) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (3)
300,65 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (4)
274,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (4)
303,92 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
301,25 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (4)
304,48 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (6)
303,97 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (7)
304,14 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
304,55 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
303,58 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
301,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (5)
300,63 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
303,37 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
303,83 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (2)
301,14 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (3)
300,63 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (2)
300,56 грн
Аптека ваш консультант
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
Всього: упаковка (1)
301,42 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 22-А
Всього: упаковка (1)
304,55 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Всього: упаковка (1)
302,91 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 9
Всього: упаковка (3)
302,66 грн