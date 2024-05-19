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NOW FOODS ВІТАМІН K2 капсули 100 мкг, №60 - Київ (790180) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
Всього: упаковка (1)
930,99
Економія: -112,50 грн
818,49 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (1)
959,99
Економія: -141,50 грн
818,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 145/1
Всього: упаковка (1)
825,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 4
Всього: упаковка (2)
825,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
Всього: упаковка (1)
779,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 34
Всього: упаковка (1)
825,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щусєва, 8
Всього: упаковка (1)
776,96 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 34
Всього: упаковка (1)
895,99
Економія: -77,50 грн
818,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мукачівська, 5-А
Всього: упаковка (1)
779,03 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пчілки Олени, 6
Всього: упаковка (1)
930,99
Економія: -112,50 грн
818,49 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 12
Всього: упаковка (1)
805,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
Всього: упаковка (1)
825,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гродненська, 1/35
Всього: упаковка (1)
779,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 10
Всього: упаковка (1)
922,99
Економія: -104,50 грн
818,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 60
Всього: упаковка (1)
825,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Гмирі Бориса / Чавдар Єлизавети, 10/40
Всього: упаковка (1)
895,99
Економія: -77,50 грн
818,49 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чавдар Єлизавети, 18
Всього: упаковка (1)
931,99
Економія: -113,50 грн
818,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
825,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 170
Всього: упаковка (1)
825,90 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Всього: упаковка (1)
826,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 68
Всього: упаковка (1)
779,05 грн