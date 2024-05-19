Анагрелід-Віста капсули тверді 0,5 мг пляшка, №100 - Харків (806197) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
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Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
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Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
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Запоріжжя, просп. Соборний, 51
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
Подорожник
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Всього: упаковка (17)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Варва, вул. Миру, 48-В
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (17)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Журавка, вул. Першотравнева, 1/3
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (17)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ладан, вул. Миру, 75
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (17)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Київська, 230-Ж
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (17)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Київська, 230-Е
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Подорожник
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Всього: упаковка (17)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Київська, 307
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (17)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Прилуки, вул. Київська, 305
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека бам
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Всього: упаковка (17)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Костянтинівська, 120-А
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (17)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 5
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Подорожник
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Всього: упаковка (17)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 31
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (17)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 29
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Подорожник
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Всього: упаковка (17)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Переяславська, 3/18
Наявність на 2024-05-21 - 20:00