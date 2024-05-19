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Анагрелід-Віста капсули тверді 0,5 мг пляшка, №100 - Харків (806197) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
8624,32
Економія: -895,06 грн
7729,26 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
8525,52 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
Всього: упаковка (2)
8402,80 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
Всього: упаковка (1)
8657,00
Економія: -942,11 грн
7714,89 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
8333,15
Економія: -608,06 грн
7725,09 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Всього: упаковка (1)
8419,21
Економія: -655,17 грн
7764,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
Всього: упаковка (1)
9016,43
Економія: -1279,22 грн
7737,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
Всього: упаковка (1)
8468,66
Економія: -722,79 грн
7745,87 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Варва, вул. Миру, 48-В
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
8073,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Журавка, вул. Першотравнева, 1/3
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
8073,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ладан, вул. Миру, 75
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
8073,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Київська, 230-Ж
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
8073,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Київська, 230-Е
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
8073,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Київська, 307
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
8073,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Прилуки, вул. Київська, 305
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
8073,90 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Костянтинівська, 120-А
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
8073,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 5
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
8073,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 31
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
8073,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 29
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
8073,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Переяславська, 3/18
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
8073,90 грн