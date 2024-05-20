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Альбувен розчин для інфузій 20 % флакон 100 мл, №1 - Запоріжжя (790751) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 45 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (62)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
2637,30 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (7)
2535,77
Економія: -67,77 грн
2468,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
2851,77
Економія: -409,85 грн
2441,92 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (62)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
2637,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
2489,99
Економія: -0,16 грн
2489,83 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (62)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
2637,30 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (62)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
2637,30 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (62)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
2637,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (62)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
2637,30 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (62)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
2637,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (62)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
2637,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (62)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
2637,30 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (3)
2729,40
Економія: -214,20 грн
2515,20 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (5)
2570,54
Економія: -102,54 грн
2468,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (62)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
2637,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (62)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
2637,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
3051,33
Економія: -487,32 грн
2564,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (62)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
2637,30 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (62)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
2637,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (62)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
2637,30 грн