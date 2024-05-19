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Альбувен розчин для інфузій 20 % флакон 100 мл, №1 - Харків (790751) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 75 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (152)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
2637,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (152)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
2637,30 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
2686,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (5)
2494,99
Економія: -8,68 грн
2486,31 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
2477,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (152)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
2637,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (3)
2679,57
Економія: -278,09 грн
2401,48 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (5)
2783,96 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (2)
2744,16 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
2489,99
Економія: -3,68 грн
2486,31 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
2666,66 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (8)
2695,65 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (4)
2721,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (152)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
2637,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (152)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
2637,30 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
2865,60 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (12)
2826,96 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (3)
2787,21 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (8)
2644,78 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
2626,12
Економія: -112,12 грн
2514,00 грн