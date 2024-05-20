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Альбувен розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл, №1 - Запоріжжя (790750) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 57 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (60)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
1641,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (12)
1657,00
Економія: -62,00 грн
1595,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
1869,47
Економія: -228,50 грн
1640,97 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
1736,96
Економія: -95,99 грн
1640,97 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
1595,99
Економія: -49,60 грн
1546,39 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
1657,00
Економія: -62,00 грн
1595,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (60)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
1641,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (60)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
1641,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (60)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
1641,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (60)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
1641,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
1799,31
Економія: -204,28 грн
1595,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (60)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
1641,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (8)
1843,00
Економія: -248,00 грн
1595,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
1896,35
Економія: -225,04 грн
1671,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (60)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
1641,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (60)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
1641,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (60)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
1641,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (60)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
1641,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (60)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
1641,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (60)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
1641,00 грн