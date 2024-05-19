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Альбувен розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл, №1 - Харків (790750) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 53 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
1641,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
1641,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
1595,99
Економія: -50,33 грн
1545,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1641,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
1755,70
Економія: -182,21 грн
1573,49 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
1755,72 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (7)
1741,39 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
1739,37 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
1641,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
1641,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (4)
1740,21 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (2)
1666,34 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
1780,24 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (4)
1717,32
Економія: -73,32 грн
1644,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (2)
1519,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
1641,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (1)
1874,95
Економія: -203,59 грн
1671,36 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Літературна, 5
Всього: упаковка (1)
1750,19 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
1641,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (2)
1806,30 грн