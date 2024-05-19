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АНТИОКСИДАНТ POWERFUL капсули 1 г флакон полімерний, №60 - Львів (692532) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
366,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 262
Всього: упаковка (2)
365,44 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (6)
366,09 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кам'янець-Подільський, вул. Мазепи Івана, 31-Г
Всього: упаковка (1)
368,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Ващука Миколи, 22
Всього: упаковка (1)
366,82 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (3)
366,18 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
358,53 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
364,71 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
Всього: упаковка (1)
365,53 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (2)
367,39 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 122/1-Б
Всього: упаковка (2)
365,73 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
366,42 грн
Роза
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
347,40 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
347,40 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
347,40 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
347,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (6)
338,63 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (4)
366,13 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом