Аверо таблетки 24 мг блістер, №60 - Харків (678607) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 118 аптеках
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Всього: таблетки (40)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
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Всього: упаковка (7)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Перша аптека
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Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
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Харків, пл. Конституції, 1
Подорожник
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Всього: упаковка (2)
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Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Подорожник
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Харків, просп. Гагаріна, 26
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Харків, просп. Гагаріна, 38
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Харків, просп. Гагаріна, 41/2
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Матюшенко, 6
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Сумська, 110
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 69