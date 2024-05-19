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Аверо таблетки 16 мг блістер, №30 - Київ (678604) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишгород, перех. Мазепи Івана / Шолуденка, 13/9
Всього: упаковка (1)
238,53
Економія: -15,35 грн
223,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Обухів, вул. Київська, 111-А
Всього: упаковка (1)
235,57
Економія: -12,39 грн
223,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 34
Всього: блістер (1)
212,56 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 64
Всього: упаковка (2)
286,99
Економія: -67,24 грн
219,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Узин, вул. Богуна Івана, 21-А
Всього: упаковка (2)
212,56 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 46
Всього: таблетки (20)
238,36
Економія: -15,18 грн
223,18 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Володарка, вул. Армійська, 1-В
Всього: упаковка (1)
256,83 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Вітрука, 32
Всього: блістер (1)
212,57 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 13:00
Черкаси, вул. Дахнівська, 32
Всього: таблетки (20)
219,75 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (1)
230,01
Економія: -6,83 грн
223,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
Всього: упаковка (1)
235,14
Економія: -11,96 грн
223,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чорнобай, вул. Центральна, 72
Всього: упаковка (1), блістер (1)
158,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Грушевського Михайла, 95
Всього: таблетки (20)
230,01
Економія: -6,83 грн
223,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, просп. Перемоги, 6
Всього: упаковка (1)
212,56 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
Всього: упаковка (1)
194,56
Економія: -1,21 грн
193,35 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (1)
216,40
Економія: -11,07 грн
205,33 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Припортова, 25
Всього: упаковка (1)
230,88
Економія: -7,70 грн
223,18 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 112/3
Всього: таблетки (20)
246,99
Економія: -27,24 грн
219,75 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Козацька, 1/1
Всього: упаковка (1)
237,13
Економія: -13,95 грн
223,18 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Іллєнка Юрія, 64/1
Всього: упаковка (1)
231,13
Економія: -7,95 грн
223,18 грн