Аверо таблетки 16 мг блістер, №30 - Київ (678604) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найденоВ інших містах:
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишгород, перех. Мазепи Івана / Шолуденка, 13/9
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Обухів, вул. Київська, 111-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 34
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 64
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Узин, вул. Богуна Івана, 21-А
Аптека копійка
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Всього: таблетки (20)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 46
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Володарка, вул. Армійська, 1-В
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Вітрука, 32
Аптека
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Всього: таблетки (20)
Відчинено Зачиняється о 13:00
Черкаси, вул. Дахнівська, 32
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чорнобай, вул. Центральна, 72
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (20)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Грушевського Михайла, 95
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, просп. Перемоги, 6
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Припортова, 25
Аптека бам
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Всього: таблетки (20)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 112/3
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Козацька, 1/1
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Іллєнка Юрія, 64/1