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Аверо таблетки 16 мг блістер, №30 - Харків (678604) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
243,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (1)
236,21
Економія: -13,03 грн
223,18 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 52
Всього: упаковка (1)
260,12 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (1)
236,46
Економія: -13,28 грн
223,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Шарикова, 31
Всього: упаковка (1)
232,96
Економія: -9,78 грн
223,18 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Пісочин, перех. Комарова / Квартальна, 9-Б/18-Б
Всього: упаковка (1)
255,54 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, м-н 3-й, -
Всього: упаковка (1)
198,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: блістер (2)
212,56 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Європейська, 21
Всього: таблетки (10)
232,16
Економія: -8,97 грн
223,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 17
Всього: упаковка (1)
212,56 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Петропавлівка, вул. Червона, 76-А
Всього: таблетки (20)
266,39
Економія: -46,64 грн
219,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кобеляки, вул. Мільйонна, 16/2
Всього: блістер (2)
225,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Луговська, 248
Всього: упаковка (1)
234,43
Економія: -11,25 грн
223,18 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 41-А
Всього: таблетки (20)
219,75 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 27-Н
Всього: упаковка (1)
237,31
Економія: -14,13 грн
223,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Б
Всього: упаковка (1)
230,52
Економія: -7,34 грн
223,18 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
Всього: упаковка (1)
234,90
Економія: -11,72 грн
223,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янське, вул. Соборна, 18-А
Всього: упаковка (1)
232,00
Економія: -8,82 грн
223,18 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Соборна, 6-А
Всього: упаковка (1)
235,62
Економія: -13,46 грн
222,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 1-А
Всього: таблетки (10)
233,31
Економія: -10,13 грн
223,18 грн