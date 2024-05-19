Аверо таблетки 16 мг блістер, №30 - Харків (678604) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 52
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Шарикова, 31
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Пісочин, перех. Комарова / Квартальна, 9-Б/18-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, м-н 3-й, -
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Аптека копійка
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Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Європейська, 21
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 17
Подорожник
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Всього: таблетки (20)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Петропавлівка, вул. Червона, 76-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кобеляки, вул. Мільйонна, 16/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Луговська, 248
Подорожник
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Всього: таблетки (20)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 41-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 27-Н
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янське, вул. Соборна, 18-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Соборна, 6-А
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 1-А