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Аверо таблетки 16 мг блістер, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (678604) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Луговська, 248
Всього: упаковка (1)
235,61
Економія: -12,43 грн
223,18 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Кам'янське, вул. Мурахтова, 1-А
Всього: таблетки (10)
237,71
Економія: -14,53 грн
223,18 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Соборна, 6-А
Всього: упаковка (1)
231,00
Економія: -8,84 грн
222,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Соборна, 18-А
Всього: упаковка (1)
232,69
Економія: -9,51 грн
223,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 17
Всього: упаковка (1)
212,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Б
Всього: упаковка (1)
237,20
Економія: -14,02 грн
223,18 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 41-А
Всього: таблетки (20)
219,75 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
Всього: упаковка (1)
230,28
Економія: -7,10 грн
223,18 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, бульв. Будівельників, 27-Н
Всього: упаковка (1)
234,56
Економія: -11,38 грн
223,18 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: таблетки (20)
238,09
Економія: -14,91 грн
223,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 112
Всього: таблетки (20)
236,91
Економія: -13,73 грн
223,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 120
Всього: упаковка (1)
233,20
Економія: -10,02 грн
223,18 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 19
Всього: упаковка (1)
212,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кобеляки, вул. Мільйонна, 16/2
Всього: блістер (2)
225,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Петропавлівка, вул. Червона, 76-А
Всього: таблетки (20)
266,39
Економія: -46,64 грн
219,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Красноград, м-н 3-й, -
Всього: упаковка (1)
198,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
Всього: упаковка (1)
212,56
Економія: -8,25 грн
204,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Всього: блістер (2)
212,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
Всього: упаковка (1)
234,18
Економія: -11,00 грн
223,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
Всього: упаковка (1)
231,33
Економія: -8,15 грн
223,18 грн