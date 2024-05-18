Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено

В інших містах:

1 соціальна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 18:00 Графік роботи Нікополь, вул. Каштанова, 1-В Всього: упаковка (2) 412,20 Економія: -36,80 грн 375,40 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Антоновича, 165-А Всього: упаковка (2) 657,60 Економія: -282,20 грн 375,40 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 18:00 Графік роботи Затишшя, вул. Суворова, 34 Всього: упаковка (2) 612,00 Економія: -236,60 грн 375,40 грн Забронювати

Бажаємо здоров'я Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Ярмолинці, вул. Хмельницька, 14/1 Всього: упаковка (1) 397,08 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 21 Всього: упаковка (4) 517,80 Економія: -142,40 грн 375,40 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється за 31 хв Графік роботи Тернопіль, пл. Героїв Євромайдану, 9 Всього: упаковка (1) 517,80 Економія: -142,40 грн 375,40 грн Забронювати