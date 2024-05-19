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Arbor Vitae Вугілля активоване таблетки 250 мг, №10 - Київ (891596) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
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Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (35)
7,50 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 2
Всього: упаковка (17)
7,50 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 15/14
Всього: упаковка (96)
7,50 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, 1
Всього: упаковка (150)
7,50 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 26
Всього: упаковка (19)
7,50 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 79
Всього: упаковка (61)
7,50 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 18-А
Всього: упаковка (13)
7,50 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1
Всього: упаковка (19)
7,50 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 5
Всього: упаковка (9)
7,50 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, перех. Львівська / Кричевського Федора, 48/7-А
Всього: упаковка (47)
7,50 грн
В інших містах:
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Софіївська Борщагівка, вул. Амосова, 63
Всього: упаковка (17)
7,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вишгород, вул. Симоненка Василя, 3-Б
Всього: упаковка (149)
7,50 грн
Вета
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Білана Олександра, 5
Всього: упаковка (79)
7,50 грн
Вета
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 9
Всього: упаковка (43)
7,50 грн
Вета
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Володимира Великого, 10
Всього: упаковка (32)
7,50 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Велика Димерка, вул. Паркова, 1-Г
Всього: упаковка (32)
7,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Гудзя Валерія, 3-А
Всього: упаковка (103)
7,50 грн
Вета
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Семиполки, шосе Остерське, 32
Всього: упаковка (109)
7,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Ржищів, вул. Соборна, 29
Всього: упаковка (57)
7,50 грн
D.s.
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Пісківка, вул. Привокзальна, 13-Е
Всього: упаковка (27)
7,50 грн