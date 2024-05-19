Баратон® таблетки 5 мг блістер, №28 - Харків (699833) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 268 аптеках
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Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Бажаємо здоров'я
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
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Всього: таблетки (14)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Аптека низьких цін
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
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Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Перша аптека
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Харків, пл. Конституції, 20
Подорожник
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Харків, пл. Конституції, 1
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Молочна, 6
Економна аптека
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Харків, пл. Захисників України, 5/6
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Нетіченська, 25
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Аптека 9-1-1
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Всього: блістер (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Мовчанівський, 12