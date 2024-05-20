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Косметичні засобиЗасоби для ванни та душуEUCERIN 5% УРЕЯ РІПЕЙР ПЛЮС ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН ДЛЯ ДУША ДЛЯ СУХИЙ ШКІРИ З НІЖНИМ ПАРФЮМОМЦіни в аптеках

EUCERIN 5% УРЕЯ РІПЕЙР ПЛЮС ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН ДЛЯ ДУША ДЛЯ СУХИЙ ШКІРИ З НІЖНИМ ПАРФЮМОМ 250 мл - Одеса (913479) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
467,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (2)
551,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
467,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (2)
459,91 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
551,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
551,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Катерининська, 48
Всього: упаковка (1)
551,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (3)
489,46 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: упаковка (1)
551,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сегедська, 14
Всього: упаковка (1)
467,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
551,50 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (2)
537,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
Всього: упаковка (1)
543,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
551,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (1)
575,75
Економія: -79,94 грн
495,81 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (1)
532,20 грн
Вузівська
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
532,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 67/1
Всього: упаковка (1)
467,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 11-А
Всього: упаковка (1)
467,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 12
Всього: упаковка (1)
543,00 грн