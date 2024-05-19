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Косметичні засобиЗасоби для ванни та душуEUCERIN 5% УРЕЯ РІПЕЙР ПЛЮС ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН ДЛЯ ДУША ДЛЯ СУХИЙ ШКІРИ З НІЖНИМ ПАРФЮМОМЦіни в аптеках

EUCERIN 5% УРЕЯ РІПЕЙР ПЛЮС ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН ДЛЯ ДУША ДЛЯ СУХИЙ ШКІРИ З НІЖНИМ ПАРФЮМОМ 250 мл - Львів (913479) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
440,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
396,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
440,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (1)
467,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Личаківська, 71
Всього: упаковка (1)
467,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Всього: упаковка (1)
467,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Липи Юрія, 20
Всього: упаковка (1)
572,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Лінкольна, 29
Всього: упаковка (2)
440,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Всього: упаковка (1)
396,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 35-А
Всього: упаковка (1)
467,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Симоненка Василя, 7
Всього: упаковка (1)
467,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
Всього: упаковка (2)
440,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 59
Всього: упаковка (1)
467,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Львів, вул. Вашингтона, 8
Всього: упаковка (1)
528,55 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 36
Всього: упаковка (1)
528,55 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
Всього: упаковка (1)
532,92
Економія: -66,98 грн
465,94 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сихівська, 8
Всього: упаковка (1)
568,97
Економія: -31,29 грн
537,68 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (2)
569,36
Економія: -28,93 грн
540,43 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Городоцька, 2
Всього: упаковка (1)
546,30 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 69-А
Всього: упаковка (1)
528,60 грн