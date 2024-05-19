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EUCERIN 5% УРЕЯ РІПЕЙР ПЛЮС ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН ДЛЯ ДУША ДЛЯ СУХИЙ ШКІРИ З НІЖНИМ ПАРФЮМОМ 250 мл - Київ (913479) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 84 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
485,64 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (4)
470,41 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
440,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (2)
533,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
473,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
443,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
396,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
562,75
Економія: -98,40 грн
464,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
577,23
Економія: -41,76 грн
535,47 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (1)
577,67
Економія: -77,45 грн
500,22 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
575,14
Економія: -73,82 грн
501,32 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (1)
615,00
Економія: -148,07 грн
466,93 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
498,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 3
Всього: упаковка (1)
467,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (1)
574,59
Економія: -93,65 грн
480,94 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Брюллова, 1-А
Всього: упаковка (1)
467,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ратушного Романа, 21-А
Всього: упаковка (1)
467,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 6
Всього: упаковка (2)
467,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 22/21
Всього: упаковка (2)
396,61 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
480,38 грн