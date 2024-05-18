Всі аптеки України
ATC-класифікаціяПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯАНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯБЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ, ПЕНІЦИЛІНИКомбінації пеніцилінів, у тому числі з інгібіторами бета-лактамазАмоксицилін та інгібітор бета-лактамазАугментин™ ESЦіни в аптеках

Аугментин™ ES порошок для оральної суспензії 600 мг/5 мл + 42,9 мг/5 мл флакон 100 мл з мірною ложкою, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (72068) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 260 аптеках
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2)
422,57
Економія: -45,83 грн
376,74 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-20 - 19:00
378,70 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (2)
420,70
Економія: -52,50 грн
368,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (2)
431,43
Економія: -56,00 грн
375,43 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (3)
386,20 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (1)
401,27 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
337,99
Економія: -37,96 грн
300,03 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Всього: упаковка (1)
418,70
Економія: -32,50 грн
386,20 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Коробова, 2
Всього: упаковка (3)
386,20 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (2)
411,75
Економія: -48,84 грн
362,91 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (1)
371,67 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
445,67
Економія: -68,85 грн
376,82 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
378,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
425,73
Економія: -62,82 грн
362,91 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
348,95 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
386,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (4)
424,98
Економія: -61,20 грн
363,78 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (2)
423,89
Економія: -39,66 грн
384,23 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (2)
403,11
Економія: -40,20 грн
362,91 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (2)
407,21
Економія: -42,55 грн
364,66 грн