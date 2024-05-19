Аугментин™ (BD) таблетки, вкриті плівковою оболонкою 875 мг + 125 мг блістер, №14 - Харків (134974) Лікарський препарат - ціни
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Харків, вул. Університетська, 33
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Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
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Всього: блістер (1)
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Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38