Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)БАЛЬЗАМ-МАСКА серії "ЗЕЛЕНА АПТЕКА" "ЛОПУХ ВЕЛИКИЙ ТА ПРОТЕЇНИ ПШЕНИЦІ"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ-МАСКА серії "ЗЕЛЕНА АПТЕКА" "ЛОПУХ ВЕЛИКИЙ ТА ПРОТЕЇНИ ПШЕНИЦІ" 300 мл проти випадіння волосся - Одеса (348945) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 57
Всього: упаковка (1)
69,80
Економія: -6,98 грн
62,82 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
67,18
Економія: -4,19 грн
62,99 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Ювілейний / Героїв 93-й Бригади, 24/1
Всього: упаковка (1)
74,53
Економія: -11,48 грн
63,05 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Всього: упаковка (1)
68,87
Економія: -6,63 грн
62,24 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 15
Всього: упаковка (1)
73,18
Економія: -3,29 грн
69,89 грн
Соціальний проект благодія
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 9
Всього: упаковка (1)
67,37
Економія: -4,74 грн
62,63 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (2)
67,21
Економія: -4,58 грн
62,63 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 71
Всього: упаковка (1)
71,93
Економія: -4,04 грн
67,89 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
Всього: упаковка (1)
75,90
Економія: -13,20 грн
62,70 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
68,24
Економія: -5,77 грн
62,47 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
78,74
Економія: -16,28 грн
62,46 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
74,45
Економія: -11,95 грн
62,50 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
68,47
Економія: -6,59 грн
61,88 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
Всього: упаковка (1)
68,02
Економія: -5,88 грн
62,14 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
69,41
Економія: -7,30 грн
62,11 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51-Д
Всього: упаковка (1)
72,02
Економія: -9,46 грн
62,56 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 28
Всього: упаковка (1)
72,25
Економія: -9,69 грн
62,56 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
Всього: упаковка (1)
70,78
Економія: -8,40 грн
62,38 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 25-В
Всього: упаковка (1)
71,56
Економія: -9,01 грн
62,55 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Історична, 35
Всього: упаковка (1)
67,06
Економія: -4,85 грн
62,21 грн