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БАЛЬЗАМ-МАСКА серії "ЗЕЛЕНА АПТЕКА" "ЛОПУХ ВЕЛИКИЙ ТА ПРОТЕЇНИ ПШЕНИЦІ" 300 мл проти випадіння волосся - Харків (348945) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (1)
66,31
Економія: -9,99 грн
56,32 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Європейська, 21
Всього: упаковка (1)
65,53
Економія: -5,30 грн
60,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Героїв-Чорнобильців, 1
Всього: упаковка (1)
65,38
Економія: -6,79 грн
58,59 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Грушевського Михайла, 2-Б
Всього: упаковка (1)
72,40
Економія: -9,06 грн
63,34 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Гожулівська, 4-А
Всього: упаковка (1)
66,89
Економія: -10,69 грн
56,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (1)
71,78
Економія: -6,99 грн
64,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Охтирська, 18
Всього: упаковка (1)
68,25
Економія: -5,65 грн
62,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Героїв Крут, 76/1
Всього: упаковка (2)
72,15
Економія: -9,45 грн
62,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Збройних Сил України, 18
Всього: упаковка (1)
70,09
Економія: -7,71 грн
62,38 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
68,00
Економія: -5,92 грн
62,08 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Кондратьєва Герасима, 122
Всього: упаковка (1)
68,16
Економія: -5,74 грн
62,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Нижньовоскресенська, 1
Всього: упаковка (2)
65,12
Економія: -7,35 грн
57,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Засумська, 3
Всього: упаковка (1)
62,58
Економія: -5,51 грн
57,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Іллінська, 12
Всього: упаковка (1)
70,35
Економія: -8,02 грн
62,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Британська, 41
Всього: упаковка (1)
73,49
Економія: -10,15 грн
63,34 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Перемоги, 105
Всього: упаковка (1)
71,25
Економія: -8,87 грн
62,38 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Перемоги, 115
Всього: упаковка (1)
69,53
Економія: -6,71 грн
62,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Ковпака, 59/4
Всього: упаковка (1)
69,19
Економія: -6,98 грн
62,21 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Ромни, вул. Руденка, 23
Всього: упаковка (2)
63,48
Економія: -6,60 грн
56,88 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ромни, вул. Маяковського, 67/76
Всього: упаковка (2)
75,78
Економія: -13,08 грн
62,70 грн