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БАЛЬЗАМ-МАСКА серії "ЗЕЛЕНА АПТЕКА" "ЛОПУХ ВЕЛИКИЙ ТА ПРОТЕЇНИ ПШЕНИЦІ" 300 мл проти випадіння волосся - Дніпро (Дніпропетровськ) (348945) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Всього: упаковка (1)
70,24
Економія: -8,00 грн
62,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (2)
67,68
Економія: -5,05 грн
62,63 грн
Соціальний проект благодія
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 9
Всього: упаковка (1)
68,72
Економія: -6,09 грн
62,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Історична, 35
Всього: упаковка (1)
68,80
Економія: -6,59 грн
62,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 15
Всього: упаковка (1)
74,79
Економія: -4,90 грн
69,89 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
68,88
Економія: -6,41 грн
62,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
Всього: упаковка (1)
75,11
Економія: -12,41 грн
62,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 71
Всього: упаковка (1)
72,93
Економія: -5,04 грн
67,89 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
77,32
Економія: -14,86 грн
62,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
76,03
Економія: -13,53 грн
62,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (1)
69,68
Економія: -4,69 грн
64,99 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Ювілейний / Героїв 93-й Бригади, 24/1
Всього: упаковка (1)
73,19
Економія: -10,14 грн
63,05 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
68,71
Економія: -6,60 грн
62,11 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
67,56
Економія: -4,57 грн
62,99 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51-Д
Всього: упаковка (1)
74,63
Економія: -12,07 грн
62,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 28
Всього: упаковка (1)
74,72
Економія: -12,16 грн
62,56 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
68,91
Економія: -7,03 грн
61,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
Всього: упаковка (1)
69,14
Економія: -7,00 грн
62,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 120
Всього: упаковка (1)
74,39
Економія: -11,83 грн
62,56 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
Всього: упаковка (1)
69,74
Економія: -7,36 грн
62,38 грн