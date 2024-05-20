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Авапрост капсули, №30 - Одеса (784249) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
415,20 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
415,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
415,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (16)
457,95 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
372,90 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
415,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
415,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
415,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
415,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
451,01
Економія: -48,47 грн
402,54 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
372,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
415,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (3)
432,58
Економія: -30,46 грн
402,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
434,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
415,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
415,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
415,20 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
415,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
433,99
Економія: -41,87 грн
392,12 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
415,20 грн