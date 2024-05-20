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АКВА-ГІПЕРТОН ANC З МОРСЬКОЮ СІЛЛЮ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей 50 мл - Одеса (721915) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека
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Подільськ, пл. Базарна, 1-А
Всього: упаковка (1)
65,20 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Патріотів України, 156/19
Всього: упаковка (2)
80,00 грн
Техмедсервіс
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Вінниця, вул. Зерова Миколи, 29
Всього: упаковка (1)
73,85 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (1)
60,50 грн
Аптека є все, що лікар прописав
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Таранівка, вул. Харківська, 20-А
Всього: упаковка (3)
63,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
Всього: упаковка (1)
52,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Всього: упаковка (1)
58,00 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Харків, вул. Туркестанська, 44
Всього: упаковка (1)
52,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом