Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено

В інших містах:

Техмедсервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Вінниця, вул. Зерова Миколи, 29 Всього: упаковка (1) 73,85 грн

Альго-фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2 Всього: упаковка (1) 60,50 грн

Аптека Детальніше Подільськ, пл. Базарна, 1-А Всього: упаковка (1) 65,20 грн

Сімейна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Нікополь, вул. Патріотів України, 156/19 Всього: упаковка (2) 80,00 грн

Аптека є все, що лікар прописав Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:00 Графік роботи Таранівка, вул. Харківська, 20-А Всього: упаковка (3) 63,00 грн

Аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:00 Графік роботи Харків, вул. Балакірєва, 17-А Всього: упаковка (1) 58,00 грн

Класна аптека Детальніше Відчинено Цілодобово Харків, просп. Байрона, 136/8 Всього: упаковка (1) 52,00 грн

Астарта Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Харків, вул. Туркестанська, 44 Всього: упаковка (1) 52,00 грн