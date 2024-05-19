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ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇЗасоби, що застосовуються для розчинення сечових конкрементівАрстифен®Ціни в аптеках

Арстифен® таблетки шипучі туба, №80 - Львів (673747) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 56 аптеках
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
577,99
Економія: -76,07 грн
501,92 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
644,99
Економія: -143,07 грн
501,92 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1), туба (3)
562,54
Економія: -26,94 грн
535,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
585,51
Економія: -36,55 грн
548,96 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
635,99
Економія: -134,07 грн
501,92 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
600,99
Економія: -99,07 грн
501,92 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: таблетки шипучі (60)
671,99
Економія: -170,07 грн
501,92 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
562,99
Економія: -61,07 грн
501,92 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
608,99
Економія: -107,07 грн
501,92 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: таблетки шипучі (40)
638,99
Економія: -137,07 грн
501,92 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
676,99
Економія: -175,07 грн
501,92 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (1)
615,99
Економія: -114,07 грн
501,92 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (1)
512,99
Економія: -11,07 грн
501,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: таблетки шипучі (40)
581,05
Економія: -55,64 грн
525,41 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (1)
526,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (1)
550,92
Економія: -23,32 грн
527,60 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
Всього: упаковка (1)
547,99
Економія: -46,07 грн
501,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (1)
597,09
Економія: -50,52 грн
546,57 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 4
Всього: упаковка (1)
540,16 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (1)
576,99
Економія: -75,07 грн
501,92 грн