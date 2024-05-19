Арстифен® таблетки шипучі туба, №80 - Львів (673747) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 56 аптеках
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Джерельна, 1
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Всього: упаковка (1), туба (3)
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Львів, вул. Городоцька, 80
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
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Всього: упаковка (1)
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Львів, просп. Свободи, 49
Подорожник
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Всього: таблетки шипучі (60)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Подорожник
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Всього: таблетки шипучі (40)
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Львів, вул. Русових, 1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Липнева, 10
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки шипучі (40)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 4
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59