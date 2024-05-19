Арстифен® таблетки шипучі туба, №80 - Харків (673747) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 48 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), туба (3)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), туба (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низькі ціни №1
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Всього: туба (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1), туба (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), туба (3)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Космічна, 25
Аптека оптових цін
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Всього: туба (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Москалівська, 106
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1), туба (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Аптека копійка
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Всього: таблетки шипучі (60)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Аптека бам
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Всього: таблетки шипучі (40)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Мед-сервіс
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Всього: таблетки шипучі (40)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 39
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 179