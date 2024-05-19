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Арстифен® таблетки шипучі туба, №80 - Харків (673747) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1), туба (3)
586,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1), туба (2)
582,50
Економія: -31,44 грн
551,06 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
587,28 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
596,48 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
596,76 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
606,96 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: туба (1)
587,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
602,16 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (1)
606,75
Економія: -70,67 грн
536,08 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (2)
570,16 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1), туба (1)
617,45
Економія: -75,49 грн
541,96 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1), туба (3)
577,68 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Москалівська, 106
Всього: туба (2)
601,84 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1), туба (3)
571,67
Економія: -58,07 грн
513,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: таблетки шипучі (60)
563,56
Економія: -27,96 грн
535,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (1)
592,70
Економія: -32,70 грн
560,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: таблетки шипучі (40)
557,99
Економія: -56,07 грн
501,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (3)
597,26
Економія: -50,69 грн
546,57 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 39
Всього: таблетки шипучі (40)
527,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 179
Всього: упаковка (1)
565,70
Економія: -17,70 грн
548,00 грн