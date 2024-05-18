Арстифен® таблетки шипучі туба, №80 - Дніпро (Дніпропетровськ) (673747) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 37 аптеках
Нє болєй
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Всього: упаковка (2), туба (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки шипучі (40)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Не болей! семья аптек
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки шипучі (20)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Аптека оптових цін
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Всього: туба (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Нє болєй
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Всього: таблетки шипучі (20)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2), туба (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 102
Аптека оптових цін
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Всього: туба (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Княгині Ольги, 2-Б
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 106
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 8
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19