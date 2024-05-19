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АНТГЕЛІОС СПРЕЙ-МІСТ СОНЦЕЗАХИСНИЙ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ тм "La Roche-Posay SPF-50 75 мл матуючий - Київ (780592) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 38 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (4)
540,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (2)
539,55 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (6)
540,37 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
537,98 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (4)
538,47 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
560,47 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
558,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (2)
534,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 16-Б
Всього: упаковка (3)
537,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
Всього: упаковка (2)
548,47 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (3)
552,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: упаковка (1)
531,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 1-В
Всього: упаковка (3)
549,03 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Науки, 11-А
Всього: упаковка (1)
556,73 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 4-А
Всього: упаковка (2)
551,21 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
Всього: упаковка (1)
543,53 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 9-Г
Всього: упаковка (1)
540,35 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 6
Всього: упаковка (3)
531,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (2)
546,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 34
Всього: упаковка (6)
553,13 грн