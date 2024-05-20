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А-ДЕРМА ЕКЗОМЕГА КОНТРОЛ СПРЕЙ-ЕМОЛЕНТ 200 мл - Одеса (764367) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (1)
934,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (1)
934,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 15
Всього: упаковка (1)
747,54 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Одеса, вул. Судобудівельна, 11
Всього: упаковка (1)
934,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (1)
934,00 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Ладижин, вул. Кравчика Петра, 33
Всього: упаковка (3)
934,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, вул. Зодчих, 2
Всього: упаковка (1)
934,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
Всього: упаковка (1)
934,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Вінниця, просп. Юності, 20/73
Всього: упаковка (1)
934,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Юності, 18
Всього: упаковка (1)
934,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
651,52
Економія: -35,02 грн
616,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 58-Г
Всього: упаковка (1)
934,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
Всього: упаковка (1)
676,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Чернівці, просп. Незалежності, 127
Всього: упаковка (1)
663,06 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Хмельницький, вул. Пулюя Івана, 7
Всього: упаковка (1)
934,00 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (1)
728,48 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Новосілки, вул. Приміська, 26
Всього: упаковка (1)
801,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
676,53 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
Всього: упаковка (1)
934,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, перех. Коломийський / Васильківська, 17/31-А
Всього: упаковка (1)
934,00 грн