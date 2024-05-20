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Бетафос суспензія для ін'єкцій 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл, №5 - Одеса (634914) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 148 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: суспензія для ін'єкцій (3)
987,17
Економія: -52,17 грн
935,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1), ампула (1)
1123,71
Економія: -178,81 грн
944,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
964,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1), ампула (1)
1011,77
Економія: -57,27 грн
954,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: суспензія для ін'єкцій (4)
1118,99
Економія: -175,93 грн
943,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1), ампула (3)
903,90 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
997,80 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
997,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: суспензія для ін'єкцій (1)
1039,58
Економія: -94,95 грн
944,63 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: суспензія для ін'єкцій (4)
1084,99
Економія: -141,93 грн
943,06 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
997,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: суспензія для ін'єкцій (1)
1038,52
Економія: -98,40 грн
940,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
912,16 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (5)
906,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
1051,88
Економія: -66,88 грн
985,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (1), ампула (1)
1033,50
Економія: -80,40 грн
953,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Степова, 52/1
Всього: ампула (1)
1033,50
Економія: -94,20 грн
939,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: суспензія для ін'єкцій (3)
989,98
Економія: -54,98 грн
935,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: ампула (3)
898,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
982,50 грн